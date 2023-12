Unbekannter fährt 45-jährigen Fußgänger in Lahr an und flüchtet

Ein unbekannter Transporter-Fahrer hat am Donnerstag gegen 19.40 in der Raiffeisenstraße in Lahr einen 45-jährigen Fußgänger angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Nach Angaben der Polizei kam der Geschädigte leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus, konnte dieses jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.