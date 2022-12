Lahr: Fußgänger landet nach Zusammenprall auf Motorhaube

In Lahr hat am Mittwoch ein Auto einen Fußgänger erfasst, den die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube schleuderte. Dabei verletzte er sich schwer.

Ein 52-jähriger Fußgänger hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße in Lahr schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann wohl auf Höhe des Auto-Pflege Zentrums Lahr die Fahrbahn überqueren.

Auf der linken Spur standen die Autos zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt, auf der rechten Spur fuhren sie jedoch ungehindert. So erfasste dann auf der rechten Spur ein Auto den aus Sicht des Fahrers von links kommenden Fußgänger.

Der Zusammenstoß war so stark, dass es den 52-Jährigen auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs schleuderte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.