Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Lahr hat ein 70-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin auf dem Zebrastreifen übersehen.

Eine 35-jährige Fußgängerin wurde nach einem Zusammenprall mit einem Auto am Montagnachmittag in Lahr in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer ist gegen 11 Uhr in den Kreisverkehr am Hirschplatz gefahren und hat beim Ausfahren die 35-Jährige auf dem Zebrastreifen übersehen.

Die Fußgängerin ist durch den Zusammenprall gestürzt und musste medizinisch behandelt werden. Den 70-jährigen Autofahrer erwartet eine Strafanzeige.