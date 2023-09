Betrunkener schlägt Jugendlichen grundlos in Supermarkt in Lahr

Ein betrunkener 30-Jähriger hat am Mittwochnachmittag einen 15-Jährigen in einem Supermarkt in Lahr geschlagen. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest.

Ein betrunkener 30-Jähriger hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Offenburger Straße in Lahr einen 15-Jährigen geschlagen. Die Polizei teilte mit, dass der Junge daraufhin einen Notruf abgab. Die alarmierten Polizisten konnten den Gewalttäter schnell in einem anderen Geschäft finden.

Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Mann

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen sie den Mann vorläufig fest. Außerdem erstatteten sie Anzeige gegen ihn.