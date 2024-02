43-Jähriger zieht sich bei Angriff in Lahr Verletzungen zu

Ein Mann hat der Polizei am Donnerstag in Lahr eine gegen ihn gerichtete Attacke gemeldet. Die mutmaßlichen Täter hätten mehrmals auf ihn eingeschlagen.

Vier Männer sollen am Donnerstag in Lahr einen 43-Jährigen angegriffen haben. Laut dem Betroffenen ereignete sich der Vorfall gegen 13.40 Uhr am Marktplatz, teilte die Polizei mit.

Täter beim Eintreffen der Polizei schon weg

Aufgrund der Schläge der Angreifer sei der 43-Jährige zu Boden gegangen. Die mutmaßlichen Täter hätten aber auch danach nicht von ihm abgelassen.

Sie seien geflohen, bevor die Polizei eintraf. Nach den Informationen der Behörde kannte der 43-Jährige die Angreifer. Die genaueren Hintergründe seien aber noch unklar.