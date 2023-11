Ein 18-Jähriger ist am Freitag von der Fahrbahn in Lahr abgekommen und hat in der Folge drei parkende Autos beschädigt. Der Mann fuhr unter Drogeneinfluss.

Ein 18-jähriger Fahrer ist am frühen Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr von der Fahrbahn in Lahr abgekommen und hat in der Folge drei parkende Autos in der Dinglinger Hauptstraße beschädigt.

Mann fuhr unter Drogeneinfluss

Nach Angaben der Polizei stand der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Drogentest offenbarte. Eine im Anschluss erhobene Blutprobe soll Aufschluss bringen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.