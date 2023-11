Lahr: Randalierende Frau verletzt Mitarbeiter in Sportgeschäft

In einem Sportgeschäft in Lahr ist am Donnerstagabend eine junge Frau mit mehreren Gegenständen auf die Mitarbeiter des Ladens losgegangen.

Eine 19-Jährige hat am Donnerstagabend in einem Sportgeschäft in der Kreuzstraße in Lahr randaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Mitarbeiter des Geschäfts leicht verletzt.

Frau war möglicherweise psychisch Krank

Die junge Frau warf mit mehreren Gegenständen um sich, die Versuche der Angestellten, die 19-Jährige zu beruhigen und des Platzes zu verweisen, blieben erfolglos.

Nachdem die Polizei gerufen wurde, machte sie medizinische Probleme geltend. Die Beamten des Polizeireviers Lahr verständigten einen Rettungswagen, der die Frau zur weiteren Überprüfung ins Klinikum brachte.

Der jungen Frau droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.