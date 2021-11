Lahr: Spieleautomaten in Gaststätte ausgebeutet

Nachdem zwei Diebe sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Innere einer Gaststätte in Lahr verschafft haben, stahlen die Unbekannten die Geldkassetten der Spieleautomaten.

Zwei bislang Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwei Spielautomaten in einer Gaststätte in Lahr ausgebeutet, weshalb die Polizei nun auf Zeugenhinweise zum Vorfall hofft.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, hebelten die Diebe in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, ein Fenster der Gaststätte in der Lotzbeckstraße auf. Weiterhin machten sie sich an den beiden Spieleautomaten zu schaffen und stahlen hierbei die Geldkassetten.

Zeugen gesucht

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise der Bevölkerung. Augenzeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.