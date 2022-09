Lahr: Streit zwischen Ehepaar und Mieter endet mit Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in kam es am Sonntagabend zwischen einem Ehepaar und deren Mietern. Dabei verletzte sich ein Mann, teilte die Polizei mit.

Der 42-jährige Vermieter geriet gegen 18.45 Uhr mit einem seiner Mieter in einen Streit. Daraufhin kam seine 40-jährige Ehefrau dazu. Danach mischte sich ein weiterer Mieter in den Streit ein, was in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten endete.

Danach flüchtete einer der Mieter, während ein anderer bewusstlos zu Boden ging. In der Zeit alarmierte das Ehepaar die Polizeibeamten den Rettungsdienst. Diese brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Körperverletzungen.