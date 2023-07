Verdächtige nach Raub und Körperverletzung in Sulz festgenommen

Personen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Ehepaar im eigenen Haus in Sulz überfallen. Polizisten konnten die Verdächtigen festnehmen.

Mehrere Personen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr ein Ehepaar im eigenen Haus in Sulz überfallen und attackiert.

Nach Angaben der Polizei stand der Geschädigte aufgrund der Alarmanlage auf und wurde von den Personen mehrfach geschlagen, überwältigt und gefesselt. Als die Geschädigte eingreifen wollte, sei auch sie überwältigt und gefesselt worden. Im Anschluss entwendeten die Täter Wertgegenstände und flüchteten. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Streifenbesatzung nimmt Verdächtige fest

Eine von mehreren heraneilenden Streifenbesatzungen konnte am Ortsausgang Sulz ein Auto ohne eingeschaltes Licht erblicken. Als die Streife zur Verfolgung mit dem Dienstfahrzeug wendete, verunfallte das Auto im Bereich der Abfahrt einer dortigen Deponie. Hierbei konnte der 30-jährige Fahrer nach einer Verfolgung zu Fuß von Polizisten festgenommen werden. Bei der Fahndung nahmen Polizisten zudem gegen 2.40 Uhr, im Bereich Ettenheim einen weiteren 25-jährigen Tatverdächtigen Jahren fest.

Staatsanwaltschaft führt Verdächtige dem Amtsgericht Offenburg vor

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg erfolgten bei den Verdächtigen noch am Dienstag entsprechende Wohnungsdurchsuchungen. Ebenso auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurden die beiden Männer am Mittwochmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt. Der Tatvorwurf lautet auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Die Richterin erließ die Haftbefehle, worauf die Verdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.