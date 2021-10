Lahr: Unbekannte brechen in Bar ein

Nachdem Unbekannte am Donnerstagmorgen in ein Lokal in Lahr eingebrochen sind, hofft die Polizei auf Augenzeugenberichte.

Unbekannte haben in einer Bar in Lahr einen Geldbeutel gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, brachen Diebe am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr bis 8 Uhr ein, nachdem sie zunächst die Eingangstür aufhebelten. Als sie dann die Räumlichkeiten durchforsteten, versuchten sie einen Spielautomaten zu öffnen, was ihnen allerdings nicht gelang. Fündig wurden sie in einer Schublade im Kassenbereich, aus welcher sie dann einen Geldbeutel stahlen.

Eventuelle Augenzeugen werden nun gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der (0 78 21) 27 70 zu melden.