18-Jähriger kommt in Lahr alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Ein 18-jähriger Autofahrer ist alleinbeteiligt am Mittwoch in Lahr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde niemand.

Ein 18-Jähriger ist alleinbeteiligt am Mittwochabend gegen 20 Uhr mit seinem Wagen in der Einsteinallee in Lahr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam in einem dortigen Feld zum Stehen, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr war zur Bergung des Autos am Unfallort. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Zur ärztlichen Untersuchung wurden Rettungskräfte hinzugezogen. Verletzt wurde niemand.