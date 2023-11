Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in eine Wohnung in Lahr eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelang er über ein Fenster in die Wohnung.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend in eine Wohnung in der Kaiserstraße in Lahr eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelang der Unbekannte nach bisherigem Ermittlungsstand durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung.

Täter entwendete Spielkonsolen und Bargeld

In Abwesenheit der Wohnungsinhaber wurden Spielkonsolen und Bargeld entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch Beamte des Ermittlungsdienstes Lahr geführt.