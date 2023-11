Polizei stellt Trunkenheitsfahrt in Lahr fest und sucht nun nach Zeugen

Die Polizei hat am Freitag in der Bismarckstraße in Lahr eine Trunkenheitsfahrt und Beschädigungen am Auto des Fahrers festgestellt.

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Bismarckstraße in Lahr eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Bei den Kontrollen stellten die Beamten Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie dem hinteren rechten Reifen fest, was womöglich mit der vorherigen Fahrt des Betrunkenen in Verbindung steht. Dies teilte die Polizei mit.

Hier könnte es zu Beschädigungen der Straße oder sich auf ihr befindlichen Gegenständen gekommen sein. Die Fahrstrecke soll auf der A5 von Malterdingen bis Lahr gewesen sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Nummer (07 81) 21 42 00 zu melden.