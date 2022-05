Turner seit der Kindheit

Landesturnfest in Lahr: Warum eine Karlsruherin und ein Brettener fürs Turnen brennen

Geräteturnerin Noemi Grießer aus Karlsruhe und Turntrainer Alexander Hofer aus Bretten fahren zum Landesturnfest in Lahr. Was fasziniert die beiden an ihrer Sportart?