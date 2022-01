Leichtsinniger 22-Jähriger rast auf Irrfahrt durch Lahr

Mit seiner riskanten Fahrweise hat ein 22-Jähriger am Dienstagnachmittag in Lahr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten zur Verkehrsüberwachung im Einsatz, als ihnen ein grauer Renault ins Auge stach. Dieser war viel zu schnell unterwegs und zeigte leichtsinnige Fahrmanöver.

Die Streife bemerkte den Raser zum ersten Mal gegen 16.50 Uhr in der Tramplerstraße. Hier fuhr der junge Mann stadteinwärts. Kurz vor der dortigen Ampel überholte er einen anderen Pkw, nur um dann wieder haarscharf vor diesem einzuscheren und nach rechts in die Werderstraße abzubiegen.

Auf der Werderstraße fuhr er weiter in Richtung Sulz und zeigte ein weiteres riskantes Manöver, als er ein anderes Fahrzeug in einer unübersichtlichen Linkskurve überholte. Nachdem er in den Neuwerkhof abgebogen war, gefährdete er dort einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Schließlich trotzte er noch einem „Einfahrt verboten“-Schild und bog in die Friedensheimstraße ab.

Hier fand die Irrfahrt des 22-Jährigen ein Ende, denn die Polizeistreife hatte ihn eingeholt und stoppte das Rennen. Den Raser erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen, die von weiterem Fehlverhalten des 22-Jährigen in seinem grauen Renault berichten können.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.