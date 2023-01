Mann aus Lahr klaut Parfum, schlägt Detektiv und flüchtet

Ein 35-Jähriger, der am Dienstagmittag aus einem Geschäft am Schlossplatz in Lahr Parfüm gestohlen hatte, ist nun von der Polizei gefasst worden. Ihm wird am Mittwoch der Prozess gemacht.

Die Polizei teilte mit, dass der Mann am Dienstagmittag kurz vor 12.30 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl mehrerer Packungen Parfum in einem Geschäft am Schlossplatz ertappt wurde. Von diesem darauf angesprochen schlug er ihm ins Gesicht und flüchtete mitsamt dem Diebesgut. Der Detektiv trug leichte Verletzungen davon.

Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es Zivilkräften der Kriminalpolizei den Beschuldigten festzunehmen. Das Diebesgut trug er noch bei sich. Außerdem kam bei der Suche nach Ausweisdokumenten eine geringe Menge an Ecstasy zum Vorschein.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Vorliegens von Fluchtgefahr. Er soll am heutigen Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt werden.