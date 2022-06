Mann erpresst 29-Jährigen in Lahr mit Schraubendreher

In Lahr wurde ein 29-Jähriger in seinem Auto sitzend von einem Mann mit einem Schraubendreher bedroht. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen zur Tat.

Nach einem Vorfall wegen räuberischer Erpressung sucht die Offenburger Kriminalpolizei nach Zeugen. In der Nacht auf Mittwoch soll ein Mann das 26-jährige Opfer in der Bottenbrunnenstraße in seinem Auto sitzend angesprochen haben und Geld gefordert haben.

Dabei soll die Forderungen mit einem Schraubendreher und damit ausgeführten Stichbewegungen in Richtung des Opfers untermauert haben.

Letztlich habe der 26-Jährige dem Verdächtigen das Geld ausgehändigt. Der Erpresser ist dem Opfer vom Sehen her bekannt. Es soll sich um einen 33 Jahre alten Mann handeln.