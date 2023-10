Mann findet den Dieb seines E-Bikes und stoppt ihn

Ein 39-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in der Max-Planck-Straße in Lahr versucht ein geparktes E-Bike zu stehlen. Die Polizei teilte mit, dass der Besitzer des Fahrzeuges ihn jedoch davon abhalten konnte.

Er fand den Dieb auf einem Fahrradweg

Zwischen 7.30 und 16 Uhr versuchte der Dieb das gesicherte Fahrrad von dem dortigen Abstellplatz zu entwenden und damit zu flüchten. Der Besitzer konnte den Dieb mit dem Fahrrad allerdings gegen 17.40 Uhr auf dem parallel zur Schutter verlaufenden Radweg in Nähe des Kanadarings abgefangen und zur Rede stellen.

Polizisten halfen dem Besitzer, sein Fahrrad wiederzubekommen. Den Dieb zeigen sie nun an.