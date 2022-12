Mann stirbt nach Arbeitsunfall in Lahr-Hugsweier

Beim Beladen eines Sattelanhängers hat sich ein 57-Jähriger am Mittwoch in Lahr schwer verletzt. Daraufhin kam er in eine Klinik. Dort verstarb er am Freitagnachmittag.

Ein 57-jähriger Mann hat sich am Mittwoch beim Beladen eines Sattelanhängers in Lahr-Hugsweier in der Einsteinallee schwer verletzt. Nun ist der Mann am Freitag in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann belud den Sattelanhänger mittels eines Gabelstaplers mit einem Arbeitskollegen gegen kurz nach 12.30 Uhr. Hierbei stellten sie das gepresste Altpapier an das hintere Ende der Ladungsfläche und schoben dieses anschließend an dessen Endposition. Während den Arbeiten klemmte sich der 57-Jährige zwischen dem gepressten Altpapier, welches bis zu einer Tonne wog und dem Aufbau des Fahrzeugs ein.

Ein Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann in eine Klinik. Dort verstarb er am Freitagnachmittag. Der Verkehrsdienst Baden-Baden übernimmt die Ermittlungen zum genauen Unfallverlauf.