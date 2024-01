Mehrere Personen verprügeln 46-Jährigen an Silvester in Lahr

Einen Mann haben an Silvester mehrere Personen angegriffen. Er kam im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Silvestermorgen in einer Gartenhütte einer Kleingartenanlage westlich der Straße "Im Münchtal" von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass er im Anschluss in stationäre Behandlung kam.

Die Polizei geht nicht von einem persönlichen Motiv aus

Die Polizei geht nicht davon aus, dass persönliche Beziehungen eine Rolle für den gewaltsamen Übergriff spielten. Beamte der Kriminalpolizei haben mit Hilfe von Rechtsmedizinern die Ermittlungen übernommen.