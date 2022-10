Am Dienstagnachmittag

Mit 2,5 Promille am Nachmittag: Frontzusammenstoß unter Alkoholeinfluss in Lahr

Eine Alkoholbeeinflussung von über 2,5 Promille dürfte am Dienstagnachmittag maßgeblich zu einer Frontalkollision in der Schützenstraße in Lahr beigetragen haben.