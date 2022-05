Mit Pfefferspray und Küchenmesser: Streit unter Jugendlichen in Lahr eskaliert

Drei Jugendliche haben sich am Dienstagabend auf einem Schulhof in Lahr eine Auseinandersetzung geliefert. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zunächst gegen 20.50 Uhr ein 15- und ein 16-Jähriger an der Schule in der Max-Planck-Straße aneinander.

Dabei würgte und bedrohte der 15-Jährige zunächst seinen Gegenspieler, bevor der 16-Jährige den Angreifer mit Pfefferspray besprüht und ihn mit einem Küchenmesser verletzt haben soll. Ein ebenfalls anwesender 17-Jähriger ging außerdem mit Tritten auf den 16-Jährigen los.

Die beiden jüngeren Jugendlichen wurden vor Ort ambulant versorgt. Beamte des Polizeireviers Lahr durchsuchten die Streithähne, fanden dabei jedoch weder Pfefferspray, noch ein Küchenmesser vor. Die Ermittlungen dauern an.