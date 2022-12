Mutmaßlich Betrunkener kracht bei Lahr in wendendes Auto

Zwei Autos sind am Montag auf der B3 bei Lahr zusammengestoßen. Anschließend musste die Feuerwehr eine eingeklemmte Beifahrerin befreien.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der B3 nördlich von Lahr ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer gegen 15.45 Uhr in Richtung Friesenheim unterwegs und wollte vermutlich auf der B3 wenden. In diesem Moment kam ihm aus Richtung Friesenheim ein anderes Auto entgegen. Dessen Fahrer bemerkte das wendende Fahrzeug zu spät, weil er laut Polizeiangaben mutmaßlich zu schnell fuhr und alkoholisiert war.

Dadurch krachte das heranfahrende Auto in das quer auf der Straße stehende, wendende Auto. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des wendenden Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer des wendenden Autos und die beiden Personen in dem entgegenkommenden Auto verletzten sich leicht.

Anschließend kam zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr. Letztere befreite die eingeklemmte Beifahrerin. Der Rettungsdienst brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden, der sich auf rund 18.000 Euro beläuft.