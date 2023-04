Nachdem in Lahr eine Mutter nur den Schulranzen ihres zehnjährigen Sohnes gefunden hat, suchte die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach dem Jungen. Nach Stunden fand ihn sein Opa.

Große Freude nach riesigem Schock: Ein zehn Jahre alter Junge ist nach stundenlanger Suche am Donnerstag in Lahr wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Freitag mit.

Die Mutter hatte ihren Sohn am Donnerstag gegen 12.30 Uhr wie verabredet an seiner Schule abholen wollen. Auf dem Parkplatz fand sie jedoch lediglich seinen Schulranzen.

Junge in Lahr vermisst: Polizei setzt Personenspürhunde und Hubschrauber ein

Nachdem zunächst Orte überprüft wurden, an denen sich der Zehnjährige aufhalten könnte, wurde die Polizei eingeschaltet. Die Suche mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber blieb jedoch ohne Erfolg.

Entwarnung konnte nach offiziellen Angaben schließlich der Opa des Jungen geben. Er entdeckte den Zehnjährigen gegen 20.30 Uhr in der Toilette eines Nebengebäudes der Schule. Dort hatte sich der Junge mutmaßlich nach einem Streit in der Schule versteckt.