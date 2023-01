Polizei sucht Zeugen

Nach Kollision in Lahr behaupten beide Parteien ihre Ampel sei grün gewesen

In Lahr ist es an seiner Kreuzung am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 27-Jährige schwer verletzt hat. Sowohl sie als auch ihr Unfallgegner behaupten die Ampel hätte ihnen freie Fahrt signalisiert.