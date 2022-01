Nach Umtausch von Kaffeeservice: Kunde attackiert Verkäufer in Lahr

Ein Kunde hat am Mittwochnachmittag einen Verkäufer in einem Geschäft in der Lahrer Schwarzwaldstraße angegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte der unbekannte Mann Anfang Januar ein Kaffeeservice in dem Laden erworben.

Er suchte den Laden nun am Mittwoch gegen 14.30 Uhr erneut auf, um das Service umzutauschen. Nachdem der Umtausch erfolgt war und der Kaufpreis zurückerstattet wurde, kippte die Stimmung plötzlich. Der Kunde beleidigte den 62-jährigen Verkäufer zunächst und schlug in der Folge sogar zu. Danach verließ er das Geschäft.

Das Lahrer Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 21) 27 70 zu melden.