Notoperation: Hund frisst Giftköder in Fischerbach

Nachdem ein Hund am Donnerstag einen Giftköder gegessen hat, muss dieser notoperiert werden. Der Köder lag auf einem in der Nähe eines Sportplatzes in Fischerbach.

Eine unbekannte Person hat in Fischerbach bei einem Sportplatz einen mit Nägeln und Rasierklingen präparierten Giftköder ausgelegt. Ein Hund musste notoperiert werden, nachdem er diesen Köder frass, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr spazierte eine Frau mit ihrem Labrador-Rottweiler-Mischling in der Nähe des Sportplatzes in der Straße „Eschau“ und dem dortigen Parkplatz. Nach etwa 30 Minuten zeigte der Hund erste Lähmungserscheinungen. Daraufhin musste das Tier in eine Tierklinik gebracht werden. Dort wurde es notoperiert.

Polizei sucht Zeugen Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 47 11 bei den Ermittlern der Polizeihundeführerstaffel melden.