Auch das Klinikum Lahr ist als Haus der Maximalversorgung geplant. Darauf hat Lahr immer Wert gelegt, und das hat auch der Kreistag beschlossen. Wie an den anderen Standorten auch ist die Investition in ein Haus nicht nur für den Standort, sondern für die Region, also für die Krankenhauslandschaft im Kreis insgesamt zu sehen. Es gab auch die Debatte über einen Neubau, was wir aber einsehen mussten, dass dies neben den Neubauten in Offenburg und Achern nicht zu stemmen ist. Dass trotzdem 194 Millionen Euro am vorhandenen Standort in Lahr investiert werden sollen, zeigt, dass auch Bauen im Bestand seinen Preis hat; aber es dient dem gesamten Klinikstandort Ortenau und vor allem den Patienten. Für den stets konstruktiven Umgang mit diesem sehr komplexen Thema danke ich Landrat Scherer und dem Kreistag, insbesondere den Lahrer Kreisräten.