Es mutet ein schon ein bisschen wie aus einem Kino-Thriller an: In Lahr werden Passanten aus dem Hinterhalt beschossen. Die Projektile stammen anscheinend aus einem Luftgewehr, die Polizei ermittelt.

Ein bisschen fühlt man sich an einen Thriller erinnert: In Lahr werden Passanten in der Offenburger Straße aus dem Hinterhalt beschossen und leicht verletzt. Tatwaffe könnte ein Luftgewehr sein. Nun ermitteln die Beamten des Polizeireviers Lahr, auch zwei Kriminaltechniker sind eingebunden.

Nach derzeitigem Sachstand sind den Ermittlern bislang fünf Personen bekannt, die gegen 15.30 Uhr unweit eines dortigen Einkaufslands beschossen worden sein sollen. Schwerere Blessuren trug keines der Opfer davon, das kann aber ein glücklicher Zufall sein, so die Polizei in ihrem Bericht.

Die Polizei war sofort zur Stelle und entdeckte in der Nähe eines leerstehenden Gebäudes, das unweit des Einkaufsmarkts liegt, mehrere Jugendliche und kontrollierte sie. Ob die Jugendlichen irgendwas mit dem Vorfall zu tun haben, werde derzeit überprüft. Als die Beamten das Gebäude durchsuchten, entdeckten sie zwei Luftgewehre.