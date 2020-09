Pech gehabt: Brüder werden bei Polizeikontrolle in Lahr mit Marihuana und Cannabis erwischt

Die Polizeibeamten fanden das Marihuana am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Personen- und Fahrzeugkontrolle im „Breitmatten“ in einem mit zwei Brüdern besetzten Auto. Der Beifahrer versuchte zunächst, gegen 17.20 Uhr der Kontrolle zu entkommen, was durch die regennasse Schutterbrücke verhindert wurde.

Ein Polizist konnte den Gestürzten, der ein Gramm Marihuana und einen größeren Geldbetrag bei sich trug, vorläufig festnehmen. In einer im Auto zurückgelassenen Umhängetasche befanden sich nochmals 80 Gramm Cannabis.

Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung blieben die Beamten nicht erfolglos. Sie konnten unter anderem zahlreiche Betäubungsmittelutensilien sicherstellen. Die beiden Brüder im Alter von 26 und 28 Jahren erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln.