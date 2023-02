Person lebt in fremdem Wohnmobil in Lahr

Eine bisher unbekannte Person hat anscheinend ein Wohnmobil, das in Lahr über den Winter abgestellt war, aufgebrochen und als Wohnung genutzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Ein ungebetener Gast hat sich Zutritt zu einem Wohnmobil in der Wilhelmstraße in Lahr verschafft, um dort zu wohnen. Das Wohnmobil war Ende Oktober winterfest auf dem Abstellplatz geparkt und durch eine Plane gegen Witterungen gesichert worden. Um in das Fahrzeug zu gelangen, wurden nach Erkenntnissen der Polizei sowohl ein Seitenfenster als auch das Türschloss beschädigt. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung haben die Beamten des Polizeireviers Lahr jetzt die Ermittlungen gegen den Unbekannten eingeleitet.

Im Wohnmobil wurden diverse Gegenstände des Unbekannten aufgefunden. Wie lange oder wie oft sich der mutmaßliche Täter im Wohnmobil gehalten hatte, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder möglichen verdächtigen Handlungen in der Nähe des Wohnmobils haben, können sich unter (0 78 21) 27 70 bei der Polizei melden.