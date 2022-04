Pöbelnder 18-Jähriger verbringt die Nacht in Lahr auf dem Polizeirevier

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag am Rande eines Polizeieinsatzes in Lahr die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Nach Angaben der Polizei war eine Streife gegen 3.10 Uhr zu einer Diskothek in der Fritz-Rinderspacher-Straße ausgerückt.

Dort nahmen die Beamten eine Person wegen Körperverletzung vorläufig fest. Der eigentlich unbeteiligte 18-Jährige hielt sich in der Nähe auf und begann, die Festnahme zu stören.

Die Beamten forderten ihn mehrfach auf, die Umgebung zu verlassen, wofür sich der sture junge Mann jedoch nicht interessierte. Da er zunehmend aggressiv wurde, nahmen die Polizisten ihn schließlich fest.

Der mit nahezu zwei Promille alkoholisierte 18-Jährige wurde später von Angehörigen auf dem Revier abgeholt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, außerdem muss er die Kosten für seine Unterbringung auf dem Revier übernehmen.