Polizei ermittelt: Mann wird bei Auseinandersetzung in Lahr verletzt

Ein Streit ist am Dienstagnachmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lahr eskaliert.

Zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen ist es am Dienstag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Geroldsecker Vorstadt in Lahr gekommen.

Wie die Polizei informierte, attackierten gegen 14.40 Uhr fünf Personen eine 28-Jährige. Als ein 20-Jähriger ihr zur Hilfe eilte, wurde auch er geschlagen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht.

Ein Mann wurde während der Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.