Polizei hält 18-jährigen Autofahrer in Lahr an

Beamte des Polizeireviers Lahr haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 18 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der offenbar unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist.

Eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Lahr in der Adolf-Gänshirt-Straße in Lahr ist am Mittwochfrüh einem 18-Jährigen zum Verhängnis geworden. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg, kontrollierten die Polizeibeamten gegen 0.30 Uhr einen 18-jährige Autofahrer. Ein durchgeführter Drogentest bei ihm fiel positiv aus.

Ebenfalls fanden die Beamten bei dem 18-Jährigen eine geringe Menge Haschisch. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.