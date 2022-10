Polizei nimmt Exhibitionisten in Lahr fest

Die Polizei hat am Donnerstag einen 50-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten in Lahr festgenommen. Dieser trat am Mittwoch onanierend einer Frau entgegen.

Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwoch einer Frau auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Lahr onanierend entgegengetreten. Beamte nahmen den Mann am Donnerstag fest, teilte die Polizei mit.

Nachdem der Mann gegen 5.20 Uhr der Frau gegenübertrat, flüchtete diese in einen Zug. Am Donnerstag erkannten Personen den 50-Jährigen wieder und alarmierten die Polizei. Die nahm den Mann fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.