Polizei schnappt nach Verfolgungsjagd drei Diebe eines Wohnwagens bei Lahr

Vier Männer haben in der Nacht zum Freitag in Ichenheim einen Wohnwagen gestohlen. Eine Augenzeugin hatte den Diebstahl beobachtet und die Beamten informiert.

Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens in der Rheinstraße in Ichenheim hat die Polizei in der Nacht auf Freitag drei Diebe festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Täter noch immer auf der Flucht.

Die vier Männer verschafften sich gegen 2.30 Uhr Zugang zu dem Wohnwagen. Eine Augenzeugin beobachtete, wie die Täter daraufhin mit dem Caravan fortfuhren. Sie alarmierte die Polizei.

Ein Großaufgebot fahndete nach dem gestohlenen Wohnwagen. Die Verfolgungsjagd führte dabei in Richtung Lahr. Die Männer sollen während ihrer Fahrt mehrere Gegenstände aus dem Camper auf die Fahrbahn geworfen haben.

Wohnwagen überschlägt sich

Bei der weiteren Flucht über die L75 in Richtung Allmannsweier verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass sich der Wohnwagen überschlug. Die Polizei gab Warnschüsse ab.

Nahe des Unfallortes konnten dann drei der vier Männer festgenommen werden. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Bei der eingeleiteten Fahndung war außerdem ein Polizeihubschrauber im Einsatz, mit welchem die Beamten noch am Freitagmorgen auf der Suche nach dem Flüchtigen waren. Die drei Diebe im Alter von 20, 22 und 23 Jahren werden noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.