Polizist wird bei Kontrolle in Lahr verletzt

Ein Beamter ist am Montag von einem 28-Jährigen verletzt worden. Dieser versuchte zu flüchten, scheiterte jedoch.

Eine Verkehrskontrolle in der Schwarzwaldstraße endete für einen Polizisten am Montagabend mit Verletzungen. Er musste in einer Klinik behandelt werden.

Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 18 Uhr einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war, einer Kontrolle unterziehen. Der Mann war damit nicht einverstanden und warf seinen E-Roller mit Wucht gegen einen der Beamten.

Anschließend flüchtete der 28-Jährige, konnte allerdings im Zuge der Fahndung ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.