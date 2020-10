Polizisten befreien Igel aus Joghurtbecher

Da war wohl der Kopf größer als der Magen: Ein Igel hat sich in der Nacht zum Freitag in einem Joghurtbecher verfangen und ist so in Langenwinkel im Schwarzwald durch die Gegend geirrt. Beamte des Polizeireviers Lahr bemerkten die Situation und befreiten das kleine Stacheltier.

Das Tier hatte seinen Kopf in den auf den Boden liegenden Becher gesteckt. Dabei blieb es in dem Becher stecken. Orientierungslos krabbelte der Igel daraufhin mit dem Becher auf dem Kopf über den Vorplatz eines Supermarkts in der Hans-Inderfurth-Straße in Langenwinkel. Ein ulkiges Bild, ja - aber für den Igel ganz bestimmt kein Spaß.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr befreite den kleinen Igel aus dem Becher. Daraufhin entfernte sich das „Schleckermäulchen“ in die sichere Umgebung, wie es von der Polizei heißt.