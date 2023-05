Eine 78-jährige hat am Montagmittag die Vorfahrt eines Radfahrers missachtet und diesen angefahren.

Eine Pkw-Fahrerin hat am Montagmittag einen Radfahrer in Lahr angefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 78-jährige gegen 15.45 Uhr in Richtung alter Stadtbahnhof, als sie die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtete.

Durch den Aufprall wurde der 39-jährige Radfahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.