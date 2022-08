Zugbegleiter mit Pfefferspray angegriffen

Reisende wird von ihrem Begleiter im RE zwischen Lahr und Oschweier sexuell belästigt

Zugbegleiter haben am Freitag in einem Regionalexpress zwischen Lahr und Oschweier bemerkt, dass eine Reisende von ihrem Begleiter sexuell angegangen wurde. Als die Mitarbeiter in die Situation eingegriffen, wurden sie mit einem Pfefferspray attackiert.