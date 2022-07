Rollerfahrer in Lahr fährt ohne Erlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers in Lahr haben Beamte gleich mehrere Verstöße feststellen können. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Ein 26-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag in Lahr mit mehreren Anzeigen auseinandersetzen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 15 Uhr auf seinem Roller in der Willy-Brand-Straße.

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, mit einer seit 2019 abgelaufenen Versicherung und offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr. Darüber hinaus wurde bei ihm eine kleine Menge Haschisch aufgefunden.