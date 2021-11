Sachbeschädigung am Bahnhof Lahr

Unbekannte haben am Sonntagmorgen am Bahnhof in Lahr randaliert. Es kam zu einem Sachschaden.

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden am Sonntag zwischen 05 Uhr und 05.20 Uhr die Scheibe eines Wetterschutzhäuschens in Lahr auf Bahnsteig 2 zerstört. Ein Mitarbeiter der deutschen Bahn meldete dies der Polizei.

Hinweise zu möglichen Tätern liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.





Zeugen gesucht

Wer Hinweise sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung am Bahnhof in Lahr machen kann, wird gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter (07 81) 91 90 - 0 in Verbindung zu setzen.