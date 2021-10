Schläge, Reizgas und Messerstiche vor einer Gaststätte in Lahr

Zunächst mit Beleidigungen, später auch körperlich: In Lahr kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Scharmützel zwischen zwei Gruppen junger Männer.

Ein Konflikt zwischen zwei Personengruppen ist in der Nacht auf Sonntag vor einer Gaststätte in der Vogesenstraße in Lahr eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, gingen nach einem längeren Austausch von Beleidigungen gegen 0.40 Uhr mehrere Männer aufeinander los, wobei ein 20-Jähriger und ein 24-Jähriger durch Schläge, Reizgas und ein Messer verletzt wurden. Der 20-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Verantwortlich sind drei Tatverdächtige im Alter von 20, 22 und 24 Jahren. Vermutlich sind die beiden Gruppen aufgrund einer schon länger schwelenden Streitigkeit aneinander geraten.