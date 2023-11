Schwarzes Auto begeht nach Kollision in Lahr Unfallflucht

Nach einem Zusammenstoß am Mittwoch in Lahr ist der verantwortliche Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Frau wurde bei der Kollision verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch in Lahr ist der verantwortliche Autofahrer geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr an der Kreuzung B 415/Tiergartenstraße zur alten Bahnhofsstraße.

Der Fahrer eines schwarzen Autos fuhr einem Kia hinten auf. Nach dem Aufprall sei das Auto in Richtung der A 5 einfach weitergefahren. Die zurückgelassene Kia-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie musste im Anschluss in das Ortenau-Klinikum gebracht werden.

Verursacher fuhr möglicherweise einen BMW 3er Touring oder Limousine

Der unbekannte Fahrer hinterließ außerdem einen Unfallschaden von rund 3.000 Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge handle es sich bei dem gesuchten Auto möglicherweise um einen schwarzen BMW 3er Touring oder eine Limousine. Weiterhin müsse das Fahrzeug Schäden an der rechten Frontstoßstange und dem Scheinwerfer aufweisen.

Wer den Unfall beobachtet oder Hinweise zu dem Verursacher hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr in Verbindung zu setzen.