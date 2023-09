Spurwechsel führt in Lahr zu 10.000 Euro Sachschaden

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Lahr bei einem Spurenwechsel ein Auto neben sich übersehen. Es folgte eine Kollision.

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Donnerstagabend in Lahr gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-Jähriger gegen 19.30 Uhr von der A5 in Richtung Lahr unterwegs. An der Ampelanlage der Dr. Georg-Schäffler-Straße beabsichtigte er schließlich die Spur zu wechseln. Dabei stieß er in das Auto, welches neben ihm fuhr.

Unfall fordert keine Verletzten

Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Lahr hat die Ermittlungen übernommen.