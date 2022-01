Straßensperrung: Auto stoßen in Schwanau zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Schwanau haben sich mehrere Personen verletzt. Derzeit ist die Straße auf Grund der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Auf der Landstraße 100 in Schwanau hat es am Montagmorgen gegen 8.10 Uhr einen Unfall zwischen zwei Autos gegeben. Dabei verletzten sich fünf Personen, so die Polizei. Die Straße ist auf Grund von Räumungsarbeiten gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die L100 ist derzeit zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Allmannsweierer/Hauptstraße gesperrt.