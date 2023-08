Streit in Lahr eskaliert: Mann wird mit Messer attackiert

Ein 30-Jähriger ist am Sonntag mit einem 33-Jährigen in einen Streit geraten. Dieser endete mit einem Verletzten und einer Festnahme durch die Polizei.

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Rainer-Haungs-Straße sorgte am Sonntagmittag für einen Polizeieinsatz in Lahr.

Gegen 13.15 Uhr soll ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert sein, teilte die Polizei mit. Dabei verletzte ein 30-Jähriger einen 33-Jährigen mit einem Messer, sodass dieser mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Streit in Lahr: Polizei nimmt Täter fest

Der Angreifer konnte kurz später am Tatort von Beamten festgenommen werden.

Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.