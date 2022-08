Tödlicher Badeunfall am Waldmattensee in Lahr-Kippenheimweiler

Ein 84-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Badeunfall im Waldmattensee in Lahr-Kippenheimweiler gestorben. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Sonntagnachmittag war der 84-jährige Mann zusammen mit seiner Ehefrau und weiteren Familienangehörigen am Waldmattensee, berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Gegen 18.00 Uhr sei der Mann nochmals alleine zum Schwimmen gegangen. Als er nach etwa einer Stunde noch nicht zurückkehrte, verständigten die Familienangehörigen den Rettungsdienst.

Durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber konnte der 84-Jährige unter der Wasseroberfläche gesichtet werden. Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden, so die Polizei. Am Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt mit Rettungswagen, DLRG mit acht Tauchern, 20 Mann der Feuerwehr Lahr sowie zwei Streifen des Polizeireviers Lahr beteiligt.