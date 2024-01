Über 100.000 Euro Schaden: Dachstuhl brennt in Lahr-Sulz

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Lahr-Sulz ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Die Polizei bekam das Feuer schnell wieder unter Kontrolle.

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät war vermutlich der Auslöser für einen Dachstuhlbrand am Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Straße "Altengai" in Lahr-Sulz. Die Polizei teilte mit, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell zur Stelle waren und den gegen 15 Uhr ausgebrochenen Brand in etwa 45 Minuten weitestgehend löschen konnten.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 100.000 bis 150.000 Euro

Niemand verletzte sich dabei. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 100.000 bis 150.000 Euro und ermittelt nun die Hintergründe des Brandes.